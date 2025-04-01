Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu - Son Dakika
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Spor

Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu

Icardi\'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara'nın ortak hesaplardan 7 milyon euroyu kendi hesabına aktardığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İtalyan yargısı, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Mauro Icardi cephesi, hem parasal tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlatmış durumda.

01.04.2025 17:31
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın ortak hesaplarından toplam 7 milyon euroyu kendi kişisel hesabına aktardığını öne sürerek şikayette bulundu. İtalyan adli makamlarına taşınan olay, büyük yankı uyandırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İnişli çıkışlı ilişkileri ve boşanma sürecinde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardı, eski eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euroyu çekerek kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu.

7 MİLYON EURO BUHAR OLDU

İtalyan basınındaki haberlere göre, Icardi, Ekim 2024'te İtalyan adli makamlarına başvurdu. Icardi'nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara, UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon euroyu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer etti.

Yayımlanan belgede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Icardi'nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon euroluk gelirin de Wanda Nara tarafından aynı kişisel hesaba aktarıldığı yönündeki iddia oldu. Böylece, Nara'nın toplamda 7 milyon euroluk bir meblağı haber vermeden kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü. Icardi'nin suçlaması, "hileli harcama ve zimmete para geçirme" kapsamında değerlendiriliyor. Nara cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalyan yargısı, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Mauro Icardi cephesi, hem parasal tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlatmış durumda.

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu - Son Dakika

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