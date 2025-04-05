Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Icardi\'den Galatasaray\'a müjdeli haber

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Uzun bir süre sahalardan uzak kalan Icardi'nin son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ameliyat sonrası salonda çalışmalarını sürdüren Icardi'nin Temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

05.04.2025 09:47
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Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, geçirdiği operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Salonda kuvvet çalışmaları yapan Arjantinli yıldızdan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

SEZON ÖNCESİ KAMPINDA YER ALABİLİR

Geçirdiği ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek. Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

Mauro Icardi, Galatasaray, Operasyon, Ameliyat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Bayraktar:
    yaaa hakikatten gerçekten mükemmel bir haber .. müjde mi oluyor şimdi bu. tık almak uğruna habere merak uyandırmak için yapılan rezillik 11 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bundan böyle r bok olmaz 2 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fenerbahçe düşünsün.? 6 0 Yanıtla
  • 232379:
    Gelirken 5 karı daha getirsin başka türlü düzelmez 0 3 Yanıtla
  • 240577:
    icardi ye teklif gelirse satılmali 6 atdır top oynamiyor .eski formuna dönmesi zaman alır. 1 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hayırlısı özledik aşkımızı. 0 0 Yanıtla
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