Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi - Son Dakika
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Spor

Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi

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Galatasaray'da sakatlığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Icardi, spor salonundan "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notuyla bir paylaşım yaptı.

27.01.2025 21:52  Güncelleme: 22:04
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Galatasaray'a sakatlığı bulunan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den sevindirici bir haber geldi.

SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Bu gelişmeyi yaptığı paylaşımla duyuran Icardi, "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notunu düştü. Golcü futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

İşte o paylaşım;

Taraftarlar son durumunu merak ediyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray\'da yeni Icardi gelişmesi

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Son Dakika Spor Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Göz boyama paylaşımı, sakat numarası yapıp eğleniyor 6s parası yiyor. 100 104 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    Sana ney 27 5
    Ali Atkoşan:
    15 gün önce 8 gol yedi gençleriniz beyinsiz yaşlısı ne genci ne geri zekalı 13 2
    Rasim b:
    ne çok biliyonuz be 6 1
    Mustafa YAKUP Avcı:
    Sana ne oluyor.adamın ameliyatı bile nostalji mi.he buna cevap ver.böyle taraftar gitsin feneri tutsun .çünkü siz hiçbir şey haketmeyenlerdensiniz buda nokta 0 0
  • Özgür Çelik:
    fenerin kocası loading... 105 91 Yanıtla
  • sosa benim:
    mal 35 58 Yanıtla
    Numan Koca:
    kesin ezikbahçeli ahaha 16 8
  • Çelikk:
    Picardi 27 59 Yanıtla
  • Ali Veli:
    sen rahat vurasın diye cincon lular da çalışıyor zaten 17 51 Yanıtla
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