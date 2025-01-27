Galatasaray'a sakatlığı bulunan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den sevindirici bir haber geldi.
Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı. Bu gelişmeyi yaptığı paylaşımla duyuran Icardi, "Çalış, çalış, çalış ve Aşk" notunu düştü. Golcü futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi - Son Dakika
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