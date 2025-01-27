Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray\'da yeni Icardi gelişmesi

Göz boyama paylaşımı, sakat numarası yapıp eğleniyor 6s parası yiyor.

15 gün önce 8 gol yedi gençleriniz beyinsiz yaşlısı ne genci ne geri zekalı

Mustafa YAKUP Avcı:

Sana ne oluyor.adamın ameliyatı bile nostalji mi.he buna cevap ver.böyle taraftar gitsin feneri tutsun .çünkü siz hiçbir şey haketmeyenlerdensiniz buda nokta