Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı

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Jose Mourinho ve Mauro Icardi arasındaki atışma Avrupa basınında geniş yankı buldu. Icardi ise Mourinho'nun 'O bir goat' sözlerine Galatasaray formalı bir keçi görseli paylaşarak yanıt verdi.

13.02.2025 16:42  Güncelleme: 17:12
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki atışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili paylaşımına sarı - kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi yanıt vermişti.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonu paylaşan Portkeizli teknik adama, Arjantinli yıldz 'Crying One' (Ağlayan biri) yanıtını vermiş ve ardından da Fenerbahçe maçından benzer bir pozisyonu paylaşmıştı.

MOURINHO: ICARDI BİR GOAT

Portekizli teknik adam Anderlecht ile oynanacak olan mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi ile gelen soruya şu yanıtı vermişti; "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN YANIT GELDİ

Mourinho'nun 'O bir goat' sözleri sonrası Arjantinli golcüden yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Icardi, Galatasaray formalı bir keçi görseli paylaştı.

Icardi'den Mourinho'ya yanıt

İRONİ Mİ YAPTI?

İkili arasındaki atışma Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe'te yer alan haberde Mourinho'nun sözleri için şu ifadeler kullanıldı; "Mauro Icardi'nin Şubat ayı başında Instagram'da José Mourinho'nun 'Özel Biri' lakabına ve hakem kararlarına yönelik eleştirilerine atıfta bulunarak kendisine 'Ağlayan Biri' dediği bir montaj paylaşmasının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Çarşamba günü Galatasaray forvetine büyük bir ironiyle yanıt verdi."

"Her zamanki alaycı üslubuyla, 2004 yılında Chelsea'ye geldiğinde kendisine taktığı lakapla Özel Biri, bir basın toplantısında yanıt verdi."

"İngilizce GOAT kısaltması genellikle tüm zamanların en iyi oyuncusunu belirtmek için kullanılsa da, bu kelime Shakespeare dilinde 'keçi' anlamına da geliyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Türkiye Şampiyonası'nın zirvesinde yer aldığı şu günlerde, iki takım arasında 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçı her zamankinden daha ateşli geçeceğe benziyor..."

Icardi\'den Mourinho\'ya "Goat" yanıtı

Jose Mourinho, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den Mourinho'ya 'Goat' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Sarayın SOYTARISI Mourinho konuşmuş şampiyon GS 44 15 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Portekiz artığı mourinho. 27 10 Yanıtla
  • AlexArda:
    boynuzları da pek parlak ahahahahahaha oe çelik kapkacağı oe ferat 12 5 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s toppitopları gurursuzca sunar haha :) oe çelik kapkacağı oe ferat 7 6 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Gavat diyemiyor edep tabi, goat diyor hocam. 8 4 Yanıtla
  • Balik1234:
    Adamın dibisin İcardi bırak bu hoca bozuntusunu onda kuyruk acısı var 3-1 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    alex arda şikeskk bahçe çatla şampiyon GS olacak o.evkdd 7 2 Yanıtla
  • Canan Demir:
    Peze*enkte utanma da yok.. 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Alex Arda Senden İyi O analı mı? olur sen alacaksın muzu 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Sicardiiii tek başına oynuyor EZİKBAHÇE ile ahahahaha 4 0 Yanıtla
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