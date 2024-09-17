Icardi\'den Okan Buruk\'a sürpriz telefon

Ferudun Ozmen:

Hoşunuza gider tabi geçen sezon kendi saha ve seyirciniz önünde o kadar prodüksiyon hazırla Fener 10 kişi kalmış ona rağmen çaktı geçti sustunuz kaldınız. Kremlerinizi yanınızda getirin size lazım olacak canınız yanmasın.