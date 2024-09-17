Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.
Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.
Okan Buruk ise Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşecek.
Son Dakika › Spor › Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon - Son Dakika
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