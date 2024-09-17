Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle Arjantin'de tedavi görürken Fenerbahçe maçında oynamak için Okan Buruk ile görüştü. İstanbul'a dönüşü Çarşamba günü beklenen Icardi, Fenerbahçe maçında forma giymek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sağlık durumunu riske etmek istemiyor ve Perşembe günü yapılacak kontroller sonrası karar verecek.

17.09.2024 16:55
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Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.

ICARDI DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.

RİSKE ATMAK İSTEMİYORLAR

Okan Buruk ise Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşecek.

Icardi\'den Okan Buruk\'a sürpriz telefon

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Son Dakika Spor Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cocukluk askimsin:
    karısını yanlız bırakmak istememiş febeyi çok sever kendisi 266 41 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Halısahaya maça geliyo sanki dürzü 45 220 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Fener'i yeniden patlatacak iki gözümün çiçeği 223 25 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BALON GELSİN FENER PATLATMAYI SEVER 38 149 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sen dinlen icardi rahat rahat alırız bu maçı. 131 31 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ogulcan Kayhan.. Fenerbahçe de topunuza am kor gecer merak etme sen. 26 113 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    Osimhen İcardi am kor geçer 44 24 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bu arzu var ise yandi gulum keten helva. fenerin selasini okutun. morinho yazik kara kara dusunuyordur. uykulari kaciyordur. ey morinhonucak biletini simdiden al bence. hem ucuza alirsin. tazminattan az harcarsun 35 27 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    feridun kremi hazırla sokmaya geliyorux 17 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Hoşunuza gider tabi geçen sezon kendi saha ve seyirciniz önünde o kadar prodüksiyon hazırla Fener 10 kişi kalmış ona rağmen çaktı geçti sustunuz kaldınız. Kremlerinizi yanınızda getirin size lazım olacak canınız yanmasın. 16 14 Yanıtla
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