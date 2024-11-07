Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Icardi\'den Wanda Nara\'ya bomba gönderme

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşmesinden bir gün sonra, Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak gönderme yaptı.

07.11.2024 13:36
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Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki göndermeler devam ediyor. Wanda'nın Türkiye başlıklı açıklamasına Icardi'den Zürafalı gönderme geldi.

ZÜRAFAYI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Wanda'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

YÜZÜĞÜ ÇIKARMIŞTI

Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme
Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme
Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Karakartal:
    Mauro Icardinize karisina yapacaginiz habere …….. 19 4 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    Ulan yap bu akşam bi hattrick istanbul semaları AŞKIN OLAYIM diye inlesin 8 1 Yanıtla
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