Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki göndermeler devam ediyor. Wanda'nın Türkiye başlıklı açıklamasına Icardi'den Zürafalı gönderme geldi.
Wanda'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.
Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.
Son Dakika › Spor › Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme - Son Dakika
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