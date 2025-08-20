Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in, 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı görülen Icardi'nin o anlarda bir taraftara kafa attığı görüldü.

ICARDI TARAFTARA KAFA ATTI

Videoda görüldüğü üzere Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlara o anlarda imza veren Icardi, Suarez'in arada kaldığını görünce kalabalıktan çıkarmak istedi.

GÜNDEM OLDU

Daha sonra ise bir anda arbede yaşandığı görüldü ve Arjantinli oyuncu o anlarda bir taraftara kafa attı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.