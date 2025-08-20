Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı - Son Dakika
Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı

Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı
20.08.2025 11:37
Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in iki hafta önce çekildiği öne sürülen bir videosu viral oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Icardi'nin bir taraftara kafa attığı görüldü. Icardi'nin bu hareketi büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in, 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı görülen Icardi'nin o anlarda bir taraftara kafa attığı görüldü.

ICARDI TARAFTARA KAFA ATTI

Videoda görüldüğü üzere Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlara o anlarda imza veren Icardi, Suarez'in arada kaldığını görünce kalabalıktan çıkarmak istedi.

GÜNDEM OLDU

Daha sonra ise bir anda arbede yaşandığı görüldü ve Arjantinli oyuncu o anlarda bir taraftara kafa attı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • DenizliNuri:
    parayla tutulan biridir kışkırtma yapılıyor inanmayın 2 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    normal şeyler bunlar Galatasaray lı sonuçta 1 2 Yanıtla
  • Yusuf Akdemir:
    ruhsuzlar takımı.. 0 1 Yanıtla
  • Yunus Türkay:
    Wandanin 9. Kocasıymis ondan kafa atmış 0 0 Yanıtla
