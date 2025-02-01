Icardi İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Icardi İstanbul'a geliyor

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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Icardi, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için yola çıktı ve bugün havalimanında olacak.

01.02.2025 16:22
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"İSTANBUL'A GELİYOR"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arjantinli yıldız, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için yola çıktı ve bugün havalimanında olacak.

KULÜP DKTORU YALANLAMIŞTI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Icardi hakkında, "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok" demişti.

8 GOLE KATKISI VAR

31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Icardi İstanbul\'a geliyor

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Son Dakika Spor Icardi İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İsmail:
    Bencede gelsin o gitti gideli sinerjimiz gitgide azaldı sanki 61 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    İcardi gelmene gerek Yok Şampiyon GS 40 8 Yanıtla
  • Türk:
    Büyük sever oe şikeciler Sicardiye doyamadığından geri getirdik 40 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu cinconlular kadar gavatfutbolcu meraklısı yok yengeleri kucaktan kucağa koşuyor bunlarda peşinde. 4 26 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feroş a nneni havalimanina karşılamaya gonder mutlaka 22 4 Yanıtla
  • Türk:
    Sicardiyi ağzına almayı başladı şikeciler ahahahhaa Siiiicardi mağdurları sıraya geçin hepinize yeteceğiz :)))) 21 2 Yanıtla
  • Tayfur:
    Feridun sana ne insanların özel hayatından konuştuğun konuya bak oegacılar gibi :) ne ahlaksız nmsz birisin yazık çevrene ailene arkadaşlarına 21 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    özgür senin tatlıKarınGidiyor az önce parasını verdim gönderdim o işini bilir 2 11 Yanıtla
  • 541154:
    biz transfer beklıyoruz o zaten bızm oyuncumuz 10 1 Yanıtla
  • recep balcı:
    icardi nin sakat olduğuna inananlar için elimde kelepir Galata kulesi var satılık ?? 2 6 Yanıtla
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