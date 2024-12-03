Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ameliyat oldu. Icardi'nin, ameliyatını kendi tercihi olan Arjantin'deki belirli doktorlar ve hastane tarafından gerçekleştirmesi ve ameliyat sonrası paylaştığı fotoğrafa, "Neden böyle bir hastanede ameliyat oldu?" , "Daha lüks bir hastane bulamadı mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

03.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:59
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Kendi tercihi olarak ülkesi Arjantin'de kendi seçtiği doktorlara ve hastaneye ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.

AMELİYAT OLDUĞU HASTANE GÜNDEM OLDU

Arjantin'de ameliyat olan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa birçok yorum yapıldı. Oldukça mütevazi bir hastanede operasyon geçiren Icardi'nin paylaştığı fotoğrafa, "Neden böyle bir hastanede ameliyat oldu?" , "Daha lüks bir hastane bulamadı mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Icardi, "Bu operasyonda çalışan herkese teşekkürler. Ailem Galatasaray'a da her detayı takip edip her şeyi organize ettiği için teşekkürler. Yakında geri döneceğim." dedi.

Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Icardi\'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Son Dakika Spor Icardi'nin ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Dracarys null:
    Gs bütün parayı maskeli balona verdiği için parası bitmiştir :) 4 39 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Her insan ölümü tadacaktır, kesin olan şey budur.. ne kadar paran olursa olsun..! 24 3 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Arjantin SSK hastanesi 22 1 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Ameliyat falan olmadi, kfa izni 9 6 Yanıtla
  • Demirtas null:
    Acıbademin baş hekimi yolda yürürken aniden yığılıp ölmüş. hastane onun emrinde,check-up vs. herşey yapılıyor.Ama kaderden kaçamıyor 13 0 Yanıtla
  • Nicola:
    Vaybe bide ülkemizin hastanelerini begenmiyor chpliler 7 4 Yanıtla
  • Tamer Yaşar:
    Wandaya az nafaka vermek için acıtasyon 3 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    wanda bitirdi parayı 3 0 Yanıtla
  • H celik:
    Herkes bizim bazı insanlarımız gibi gösteriş meraklısı değil işi nerse iyi yapılıyorsa orayı tercih ediyor. 2 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    bu yorumu yapanlarin hepsi lüx hastanede tedavi oluyor çünki 1 0 Yanıtla
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