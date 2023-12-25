Icardi\'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi

Dün akşam oynanan ve tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği derbi sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray, Mauro Icardi'nin gözünün morardığı görüntü üzerinden sosyal medyada atıştı.

"TÜRK FUTBOLUNU MANİPÜLE EDİYORLAR"

Sarı-kırmızılı ekip maçtan sonra Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" notuyla paylaştı.

FENERBAHÇE "KALE DİREĞİNE ÇARPTI" DİYOR

Galatasaray'ın bu paylaşımına çok geçmeden sarı-lacivertli ekipten yanıt geldi. Ezeli rakibinin paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadelerine yer verildi.

İşte iki kulübün paylaşımları;



