Icardi'nin iptal olan golünde hakemler ne konuştu? Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Icardi'nin iptal olan golünde hakemler ne konuştu? Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı. Haftanın en çok tartışılan pozisyonu Mauro Icardi'nin öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edilen golü oldu. VAR kayıtlarının açıklamasının ardından hakemlerin bu golü iptal ederken birbirleriyle kurduğu diyalog dikkat çekti.

20.08.2024 21:13
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Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın tamamlanmasının ardından karşılaşmalardaki VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.

ICARDI'NİN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalının topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylının ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.

VAR: Konyalı, Galatasaraylının ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

Icardi'nin iptal olan golünde hakemler ne konuştu? Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖZTEPELİ ROMULO'NUN FENERBAHÇE MAÇINDA İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.

Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.

Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.

VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

Icardi'nin iptal olan golünde hakemler ne konuştu? Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÜRAY VURAL'IN BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.

VAR: Haydi gel.

VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Mehmet Türkmen: Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.

Icardi'nin iptal olan golünde hakemler ne konuştu? Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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