Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika
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Spor

Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

Icardi\'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

Eski hakem ve yorumcular, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide Felix Uduokhai'nin Mauro Icardi'ye mühalesini penaltı olarak değerlendirdi.

29.10.2024 09:58
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Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yöneten hakem Arda Kardeşler'in kararlarını Trio ekibi değerlendirdi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadeleye damga vuran pozisyonları değerlendiren eski hakem ve ünlü yorumcular, Felix Uduokhai'nin Mauro Icardi'ye mühalesini penaltı olarak yorumladı.

İşte o yorumlar;

Deniz Çoban: Savunmacının sağ dizi, Icardi'nin sol baldırına darbe vuruyor ve dengesini kaybediyor. Görüntü bu. Yapılan müdahale neticesinde, oyuncunun bir sonraki hamleyi yapması etkilenmiş mi? bence etkilenmiş, bir başkası kolayca kendini yere bıraktığını da söyleyebilir, saygı duyuyorum. Bence penaltı. Bu bir VAR konusu olamaz, hakem takdiri. Bana göre penaltı daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: İki oyuncunun da amacı top ama Icardi daha önce davranıp, rakibinin önüne geçiyor. Uduokhai'nin diziyle müdahalesi var, benim için net penaltı. Sahada görmek kolay olmayabilir ama oturduğum yerden gördüğüm açı net. VAR müdahalesi buna olmaz.

Bülent Yıldırım: Uduokhai topla oynamak istiyor ama arkada kaldığı için riskli hamle yapıyor ve Icardi'nin dizini bozdu. Bence de penaltı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Seyyidali Can:
    Ağlak kuşlar yenilgiyi hazmedemediler ağlayıp durdular her maçta penaltımız verilmiyor yahu, it ürür kervan yürür 643 20 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    satılmış şikeci sahtekarlar GS ve hakemler 41 296 Yanıtla
    Volkan Elçi:
    Ulan penaltısı verilmeyen GS ağlayan küçük takım taraftarı ne güzel dünya 4 0
    Ali İhsan Eynihan:
    ŞİKECİ GÖRMEK İSTİYORSAN UEFA'NIN RESMİ SİTESİNE BAK. 1 0
  • Emin Erol:
    eeee iki tane faul olmayan toptan bedava 2 gol buldular iki pozisyon da da faul yok o ne olacak Galatasaray hakkı ile değil hakem katkısı ile kazandı. 34 231 Yanıtla
    Ali Arat:
    dedi bir kanatli daha 2 0
    Ali Arat:
    acidimi kuzucugum 2 0
    Oktay KUŞÇU:
    Hadi lan oradan kereste 1 0
    Volkan KILIÇ:
    Bu kafa sizi 5 sene daha şampiyon yapmaz ne top oynadiniz dün siz hakemi eleştirmek kolay hepsinde de net faul vardı 0 0
  • Bilişim Hurda:
    İCARDİ POZİSYONU PENALTI MASUAKU KAAN A YAPTİĞİ FAUL KIRMIZI KART EZİKTAŞ AĞLAMAKTAN BAŞKA NE İŞE YARIYORSUN. EYT LİLERLE BU KADAR OLUR Mİ TARAFTARI DAHA NE KADAR UYUTABİLİRSİN 240 13 Yanıtla
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