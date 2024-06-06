Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Icardi ile bugün telefon görüşmeyi yaptığını belirten Buruk, "Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak" sözleriyle iddialara son noktoyı koydu. Deneyimli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ın da bu sezon takıma katılacağını sözlerine ekledi.

06.06.2024 19:28  Güncelleme: 20:00
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Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile üst üste ikinci kez lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının Youtube Kanalı GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi'nin takımda kalacağını ve Temmuz'daki kampa katılacağını söyledi.

Buruk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"TRANSFERLER TARAFTARLARI MUTLU EDECEK"

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi."

"4 MEVKİDE EKSİKLERİMİZ VAR"

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz. Ciro Mertens'in de sözleşmesini uzatacağız. 2 şampiyonluk sahibi oldu şimdiden."

MOURINHO VE BRONCKHORST SÖZLERİ

Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."

"KUTLAMALARDA ABARTTIĞIMIZ YERLER OLDU"

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim.

ICARDI TAKIMDA KALACAK MI?

Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz.

MERTENS VE BARIŞ ALPER KALIYOR

Mertens ile yenileme kararı aldık. Bizim için önemli bir oyuncu. Tabii Ciro'nun da sözleşmesini uzatmış olacağız, o da iki şampiyonluk gördü. Gülerek diyelim. Barış'ın fiziksel özellikleri hem savunmada hem de hücumda oynayabilecek düzeyde. Kaan Ayhan da aynı şekilde, birçok yerde bize doğru şekilde verim verdi. Barış ve Kaan bu sezon da kadromuzda olacaklar ve bize destek olacaklar. Berkan da aynı şekilde bize birçok pozisyonda katkı verdi.

'''ERDEN TİMUR'UN BIRAKMASI ÜZDÜ''

Erden Timur'un bırakması hepimizi üzüyor. Ben de burada gelip geçiciyim, Galatasaray tarihinde çok önemli isimler gelip geçti. Tek isteğimiz Galatasaray'ın başarısı. Erden Bey de aynı şekilde. Devam etmeyecek ama her zaman Galatasaray'ın başarısını isteyecek. Şu anda Galatasaray taraftarı en mutlu olması gerekn taraftar, biz bir aileyiz. Erden Bey de bu ailenin bir parçası. Daha güçlü, daha pozitif ve daha motive şekilde çalışmalıyız. Artık Erden Bey yok ve bu duruma adapte olmamız gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde Galatasaray'a hizmet etmek için hepimiz yanıp tutuşuyoruz. Burada her türlü desteği alıyoruz. Birbirimize sarılmamız gereken zamanlardan biri. Erden Bey de bundan sonraki süreçte Galatasaray için mücadele edecek."

Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu

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Son Dakika Spor Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şükrü null: hatadan dolayı efendice özür dilemekte bı erdemlik. bu davranış biçimini her yerde görmek isteriz 18 3 Yanıtla
  • barış özcan: Ya adam 12 milyon EURO yıllık net ücret, en az 2 milyon bonus, 1 milyonda şahsi masrafları (klüp karşılıyor) üstüne üstlük reklam çekiyor, şahsi sponsorluk anlaşmaları var, 20 milyonu bulan yıllık geliri var, sonuç olarak bu parayı ona kim verir.Hatta çoğu yerde para bile almıyorlardır. Bu hayatı kim bırakır. 5 2 Yanıtla

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