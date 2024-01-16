Okan Buruk Icardi\'nin sahalara döneceği tarihi verdi

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Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle oynamayan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Kadroda olabileceğini düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Öte yandan Buruk, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" dedi.