Okan Buruk Icardi\'nin sahalara döneceği tarihi verdi

Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle oynamayan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.
"Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Kadroda olabileceğini düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.
Öte yandan Buruk, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Icardi'nin yüz kemiklerinde kırık olduğu ve oyuncunun bir süre dinlenmesine karar verildiğini açıklamıştı.
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