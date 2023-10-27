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Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir - Son Dakika

Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir

Son Güncelleme: 27.10.2023 10:52

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği yaşanıyor. Arjantinli yıldızın, Bayern Münih maçında olduğu gibi iğneyle sahaya çıkması durumunda sakatlık sürecinin uzaması ve sonraki haftalarda forma giyememe riski var.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu.Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu. Arjantinli yıldızın tıpkı Bayern Münih maçında iğneyle oynaması mümkün ancak bunun ciddi riskleri var.

SAKATLIK SÜRECİ UZAYABİLİR

Icardi eğer Çaykur Rizespor maçına iğneyle çıkarsa sakatlığının iyileşme süreci uzun haftalar sürebilir. Arjantinli yıldız, kafileye alınsa bile mücadeleye ilk 11'de başlamayabilir

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir - Son Dakika
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