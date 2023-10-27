Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu.Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu. Arjantinli yıldızın tıpkı Bayern Münih maçında iğneyle oynaması mümkün ancak bunun ciddi riskleri var.

SAKATLIK SÜRECİ UZAYABİLİR

Icardi eğer Çaykur Rizespor maçına iğneyle çıkarsa sakatlığının iyileşme süreci uzun haftalar sürebilir. Arjantinli yıldız, kafileye alınsa bile mücadeleye ilk 11'de başlamayabilir