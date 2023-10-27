Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu.Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu. Arjantinli yıldızın tıpkı Bayern Münih maçında iğneyle oynaması mümkün ancak bunun ciddi riskleri var.
Icardi eğer Çaykur Rizespor maçına iğneyle çıkarsa sakatlığının iyileşme süreci uzun haftalar sürebilir. Arjantinli yıldız, kafileye alınsa bile mücadeleye ilk 11'de başlamayabilir
Son Dakika › Spor › Icardi için verilecek karar takımın kaderine etki edecek! Haftalarca forma giymeyebilir - Son Dakika