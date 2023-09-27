En prestijli gazeteler manşete taşıdı! Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu - Son Dakika

En prestijli gazeteler manşete taşıdı! Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu

Son Güncelleme: 27.09.2023 11:11

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ile İcardi'nin penaltı organizasyonu dalga konusu oldu. Arjantinli golcü, Kerem'in penaltıdaki pasında topu dışarıya vurdu. Sarı-kırmızılılara büyük şok yaşatan pozisyon dünya basınında da geniş yankı buldu.

Süper Lig'deki erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle mağlubiyet etti. Sarı-kırmızılılarda, Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nun başarısızlıkla sonuçlanan penaltı organizasyonu ise maçın önüne geçti. Dünya basını pozisyona geniş yer ayırdı.

"EN REZİL PENALTI KAÇIRMA ANI YENİDEN YAŞANDI"

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde, "Mauro Icardi yanlışlıkla Premier Lig tarihindeki en rezil penaltı kaçırma anını yeniden yaşattı. İşin komik tarafı gülmekten kendini alamadı." ifadelerini kullandı.

Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu! En prestijli gazeteler manşetten dalga geçti

"MUHTEŞEM BAŞARISIZILIK"

Daily Star'da ise pozisyonla ilgili olarak, "Galatasaray pas penaltı girişiminde bulundu ancak Mauro Icardi muhteşem bir şekilde başarısız oldu." denildi.

Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu! En prestijli gazeteler manşetten dalga geçti

"SANSASYONEL HATA"

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ise, "Inter ve PSG'nin eski santraforu, Aktürkoğlu'nun penaltı asistinde sansasyonel bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu! En prestijli gazeteler manşetten dalga geçti

Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En prestijli gazeteler manşete taşıdı! Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: En prestijli gazeteler manşete taşıdı! Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu - Son Dakika
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