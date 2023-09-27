En prestijli gazeteler manşete taşıdı! Icardi ve Kerem dünyaya rezil oldu

Süper Lig'deki erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle mağlubiyet etti. Sarı-kırmızılılarda, Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nun başarısızlıkla sonuçlanan penaltı organizasyonu ise maçın önüne geçti. Dünya basını pozisyona geniş yer ayırdı.

"EN REZİL PENALTI KAÇIRMA ANI YENİDEN YAŞANDI"

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde, "Mauro Icardi yanlışlıkla Premier Lig tarihindeki en rezil penaltı kaçırma anını yeniden yaşattı. İşin komik tarafı gülmekten kendini alamadı." ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BAŞARISIZILIK"

Daily Star'da ise pozisyonla ilgili olarak, "Galatasaray pas penaltı girişiminde bulundu ancak Mauro Icardi muhteşem bir şekilde başarısız oldu." denildi.

"SANSASYONEL HATA"

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ise, "Inter ve PSG'nin eski santraforu, Aktürkoğlu'nun penaltı asistinde sansasyonel bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.