Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı - Son Dakika
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Spor

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde arasında sosyal medyada sert göndermeler yaşandı. Icardi'nin 23 Nisan kutlamaları esnasında Oosterwolde'ye yaptığı gönderme sonucu Fenerbahçeli futbolcu da Arjantinli forvete sert bir cevap verdi. Oosterwolde, Icardi'nin kafasını tasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.

24.04.2025 10:23
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Süper Lig devi Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından kendisini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

ICARDI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Galatasay'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından birden fazla paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından uzak kalan 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; geçen sezon 37. haftada Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kendi sevincini yapan Jayden Oosterwolde'yi paylaştı.

OOSTERWOLDE ANINDA YANIT VERDİ

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, Arjantinli forvetin gönderilerine sert cevap verdi. Oostwerolde, sosyal medya hesabından photoshop tekniği kullanılarak Icardi'nin kafasındantasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.

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Son Dakika Spor Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 3475082Ak:
    biri gerçek resim biri montaj fark bu işte . 23 17 Yanıtla
  • zeki:
    gerçekten de çocukmuş paylaşımından belli :)) 12 9 Yanıtla
  • Neset null:
    osterwolde senin ne sicilin nede kariyerin yeter icardiy 3 mactada verdik ayarı 3 6 Yanıtla
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