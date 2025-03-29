Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, uzun süredir çalkantılı giden evliliğini geçtiğimiz hafta Wanda Nara ile resmen noktaladı. İhanet skandalıyla gündeme gelen eski çift, yollarını ayırırken, Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile mutluluğu buldu.
Resmi boşanmanın ardından aşklarını gözler önüne seren Icardi ve China Suarez, sosyal medyada romantik anlarını paylaştı. Ünlü futbolcu, Suarez'i öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak adeta "Yeni bir sayfa açtım" mesajı verdi.
Öte yandan, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, kendisinden 14 yaş küçük L-Gante ile ilişkisini sürdürüyor. Boşanma sonrası tarafların birbirlerine göndermelerde bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin aşk dolu pozlarıyla tüm dikkatleri yeni ilişkisine çektiği yorumları yapıldı.
Son Dakika › Spor › Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı - Son Dakika
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