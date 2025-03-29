Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı - Son Dakika
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Spor

Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı

Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, uzun süredir çalkantılı devam eden evliliğini geçtiğimiz hafta resmen sonlandırdı. İhanet skandalıyla uzun süre gündemde kalan çift, yollarını ayırırken, Icardi yeni aşkı China Suarez ile mutluluğa yelken açtı

29.03.2025 10:13
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Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, uzun süredir çalkantılı giden evliliğini geçtiğimiz hafta Wanda Nara ile resmen noktaladı. İhanet skandalıyla gündeme gelen eski çift, yollarını ayırırken, Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile mutluluğu buldu.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Resmi boşanmanın ardından aşklarını gözler önüne seren Icardi ve China Suarez, sosyal medyada romantik anlarını paylaştı. Ünlü futbolcu, Suarez'i öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak adeta "Yeni bir sayfa açtım" mesajı verdi.

Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı

WANDA NARA YOLUNA L-GANTE İLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, kendisinden 14 yaş küçük L-Gante ile ilişkisini sürdürüyor. Boşanma sonrası tarafların birbirlerine göndermelerde bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin aşk dolu pozlarıyla tüm dikkatleri yeni ilişkisine çektiği yorumları yapıldı.

Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Karadogan:
    gereksiz bir haber son dakika senin bu narada gözün var belli 365 günün 350 sinde narayı paylaştın. son dakika ismini değiştr. magazinci yap bizde bırakalım takibi ne gereksiz bir haber boş haber 15 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Aman adamın seks hayati guzel olsun ki sakatlanmadan gjoller atabilsin yoksa turist gibi sahanin her yerinde dolanip duruyo gol atamiyo... 5 0 Yanıtla
  • 6490203:
    icardi aynı ben büyük seviyor 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    içmedi aynı ben büyük seviyor 1 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Doyana kadar öpsün bize ne yaa. 0 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Süt kovalarının üzerini örtün sütler kesilmesin 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Adamın futbolla bir alakası yok işi gücü karı kız magazin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı - Son Dakika
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