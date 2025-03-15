Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı - Son Dakika
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Spor

Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı

Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Uzun süredir ayrılık sürecinde olan çiftin arasında sular durulmuyor. Son yaşanan olay, Icardi'nin çocuklarını okuldan almaya gitmesiyle başladı ve taraflar arasında gerginlik ve bağrışmalar yaşandı. Wanda'nın polisi çağırdığı, Icardi'nin ise ortamı kaçar adım terk ettiği belirtildi.

15.03.2025 12:52  Güncelleme: 13:04
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla sık sık magazin gündeminde boy gösteriyor.

Boşanma aşamasında olan Icardi ve Wanda Nara, özellikle kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyor. Wanda Nara da dün yaptığı paylaşımda velayet konusunda açıklık getirdi. Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu.

"KIZLARIMIN TALEP ETTİĞİ GÜVENCELERE SAHİP OLDUM"

Nara, şunları söyledi: "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim"

Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı

"BOĞUŞMA OLDU"

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, soluğu Wanda Nara'nın yaşadığı binada aldı ve işler orada karıştı. LAM'a (América TV) göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara, avukatını ve polisi aradı. Avukat, Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gergin olayla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" diye ekledi. Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı

"KENDİSİNİ ASANSÖRE KİLİTLEDİ"

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ilee Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı. Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi. Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı"

Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı

BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTEMİŞTİ

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüştü.

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, 3-sayfa, Magazin, Polis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ve Wanda Nara arasında büyük gerginlik! Yıldız isim kaçar adım uzaklaştı - Son Dakika

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