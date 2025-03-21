Icardi ve Wanda Nara boşandı - Son Dakika
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Spor

Icardi ve Wanda Nara boşandı

Icardi ve Wanda Nara boşandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, uzun süredir gündemi meşgul eden çalkantılı ilişkilerini resmi olarak sonlandırdı.

21.03.2025 11:35
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden çalkantılı ilişkilerini noktaladı.

BOŞANDILAR

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, 2014 yılında dünyaevine giren Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmi olarak boşandı. Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımları devam edecek. Futbol dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Icardi ve Nara'nın ayrılık haberi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi, yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyordu. İkili, evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma döngüsü yaşadı. Özellikle sosyal medyada birbirlerine attıkları göndermeler ve açıklamalar, sık sık magazin haberlerine konu oldu. Ancak son dönemde ilişkilerindeki gerilim iyice artmış, çiftin yollarını ayıracağına dair söylentiler giderek güçlenmişti.

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ve Wanda Nara boşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fırat Çakır:
    tek derdimiz bu kaldı 39 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bu kadar wanda nara haberi koyduguna göre sen al artik.:) 37 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    NE HABER AMA.. YAW BOS İSLERLE UGRASMAYİN HABER YAPİN 12 0 Yanıtla
  • mossi :
    artık şeyma subaşı gibi olur buda 12 0 Yanıtla
  • C S:
    ohhh çok şükür 10 1 Yanıtla
  • Ömer Köse:
    bize ne kardeşim vandadan mandadan ben emekliyim emeklinin derdine çözüm bulun 14 500 le geçinilmiyor 1 1 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Nihayet bitti 1 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    herkes kyd naraya bir biz eksik ti 1 0 Yanıtla
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