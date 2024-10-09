Icardi ve Wanda Nara\'dan gece yarısı skandal paylaşım

Spor

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları duyulan Mauro Icardi- Wanda Nara çifti yeniden bir araya geldi.

Ligde son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından vakit kaybetmeden özel uçakla Arjantin'e giden Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Wanda ile beraber olduğu anları paylaştı.

YATAKTAN PAYLAŞIM GELDİ

Wanda Nara ile barıştığını sosyal medyadan duyuran Icardi, aşklarına bir şans daha vererek barıştı. İstanbul'da birlikte yeni bir başlangıç yapacakları öğrenildi.