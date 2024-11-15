Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara bir türlü gündemden düşmüyor. Canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş videolar çekerek Icardi'yi defalarca aldattığı görülen Wanda'nın Icardi ile yaşadığı tartışmanın perde arkası ortaya çıktı.
Icardi, Wanda Nara krizi öncesinde Tottenham Hotspur maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Tecrübeli santrfor, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.
Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.
İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.
Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı. Olay sonrası hakkında şikâyette bulunulan Mauro Icardi'nin bugün 106 numaralı mahkemeye ifade vereceği bildirildi. Icardi ile alakalı gözaltı ya da tutuklama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı da gelen haberler arasında.
Son Dakika › Spor › Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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