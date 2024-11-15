Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı tartışmanın perde arkası ortaya çıktı. Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ve burada sözlü bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Daha sonrasında ise Icardi'nin, ''Kızlarımı asla sana bırakmam'' diyerek çocukların velayetlerini istediği kaydedildi.

15.11.2024 14:18
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara bir türlü gündemden düşmüyor. Canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş videolar çekerek Icardi'yi defalarca aldattığı görülen Wanda'nın Icardi ile yaşadığı tartışmanın perde arkası ortaya çıktı.

SOLUĞU ARJANTİN'DE ALDI

Icardi, Wanda Nara krizi öncesinde Tottenham Hotspur maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Tecrübeli santrfor, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.

WANDA, EVE L-GANTE İLE GELİNCE ORTALIK KARIŞTI

Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı.

İKİSİNİ DE EVE ALMADI

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.

"KIZLARIMI SANA BIRAKMAM"

İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.

DAHA SONRA POLİS ÇAĞIRDI

Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı. Olay sonrası hakkında şikâyette bulunulan Mauro Icardi'nin bugün 106 numaralı mahkemeye ifade vereceği bildirildi. Icardi ile alakalı gözaltı ya da tutuklama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı da gelen haberler arasında.

Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Kadının silahı bana vurdu bana taciz etti .. oysaki maddi manevi vuran da taciz edende kadındır . Bazı kadınların şerrinden rabbim tüm insanlığı korusun . 41 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Bizene bundan zaten istese kapında yatar Boşuna konuşmasın kadın aldatıp aldatıp geliyor bu yine yeniden başlıyor yani böyle bir haber Türk milletini ilgilendirmiyor 15 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    boynuzlu icardi sakatım diye Galatasaray ı kandırdı sakat filan değil kaçtı gitti helal olsun wanda nara ya 2 7 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ferhat eserin annesi icardi için gereken herşeyi yapıyor bi kaç güne kendini toparlar dedi 2 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    senin beynini ssss icardi yeter artık sana karımı yok dünyanın parasını kazanıyorsun kesin wanda nara buna nuska yaptırmıss 2 0 Yanıtla
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