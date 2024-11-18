Icardi'yi aldatan Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız - Son Dakika
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Icardi'yi aldatan Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara hakkında, Türkiye'de temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

18.11.2024 15:44  Güncelleme: 15:51
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TOPLAM BORÇ 938 TL OLARAK HESAPLANDI

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Wanda Nara'ya temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Nara, Türkiye'de yaşadığı sürede evini temizleyen şirketle mahkemelik oldu. 800 liralık alacağını gerekçe gösteren şirket icra takibi başlattırdı. Faizin de işletileceği icrada, Nara'nın toplam borcu 938 lira olarak hesaplandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Wanda, İstanbul'da yaşadığı dönemde Levent'te ikamet ettiği evinin düzenli temizliğini yapan firmanın ücretini ödemeden Türkiye'den ayrıldı. Temizlik hizmetini veren firma Wanda Nara'ya ulaşamayınca mahkemeye başvurdu ve icra takibi başlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başlatılan icra takibinde, açıklama kısmına "temizlik hizmet alacağı" yazıldı.

Icardi\'yi aldatan Wanda Nara Türkiye\'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız

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Son Dakika Spor Icardi'yi aldatan Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İsmail Bayrak:
    popülerlik ile saygınlık aynı şey değildir 22 0 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bu haberci bu kadına aşık ne sürekli onun haberini yapıyor 18 0 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ:
    BUNLAR HABER Mİ? BİZİ NE İLGİLENDİRİR!! BU KADAR GÜNDEM OLMAYAN İNSANLARI HABER OLARAK YAZAN ÇALIŞANLARINIZA YAZIK, BU HABER NİTELİĞİ TAŞIMIYOR!!! 13 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    ne çok para öde öde bitmez bumu sizin haber değeriniz 6 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    vah vah paraya bak 6 0 Yanıtla
  • gökhan:
    Her gün her gün her gün ve yine her gün bir daha her gün bu ıcardi ve WAN’da yı haber yapma zorunluluğu mu geldi noldu yasamı çıktı bu haberi yapmayanı işten mi kovuyorlar ne yapıyorlar 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    wooww 3 1 Yanıtla
  • Abdulcelil Tercan:
    Fenerli kötü çakmış wandaya 2 1 Yanıtla
  • Far mer:
    Sıkıntı yok icardi öder oda olmazsa cinconlar yengeleri için para toplasın. 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sirket taninmak istemis 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Icardi'yi aldatan Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız - Son Dakika
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