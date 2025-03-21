Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı - Son Dakika
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Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı

Icardi\'yi Dursun Özbek kurtardı

Mauro Icardi, boşanma ve velayet davası sürecinde avukatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın evine avukatlarından habersiz gitmesi, hukuk ekibini harekete geçirdi. Ancak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girmesiyle kriz çözüldü. Özbek, Icardi'ye güçlü bir avukat ekibi tutarak, üç avukatı da yıldız oyuncunun yanında kalmaya ikna etti.

21.03.2025 10:23
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma ve velayet davası sürecinde avukatlarını kaybetme noktasına geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın evine avukatlarından habersiz gitmesi, hukuk ekibini harekete geçirdi. Avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero, bu durum karşısında Icardi'yi temsil etmeyi bırakma kararı aldı.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Ancak bu kriz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girmesiyle çözüldü. Özbek'in uluslararası saygınlığını kullanarak Icardi'ye güçlü bir avukat ekibi tuttuğu ve üç avukatı da yıldız oyuncunun yanında kalmaya ikna ettiği öne sürüldü.

Bu gelişme, Icardi'nin hukuki sürecini nasıl etkileyecek bilinmez ancak Galatasaray Başkanı'nın, kulübün en önemli isimlerinden biri için gösterdiği bu destek, sarı-kırmızılı camiada takdir topladı.

Mauro Icardi, Dursun Özbek, Galatasaray, Wanda Nara, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    icardi uzaydan daha boş 9 30 Yanıtla
  • Emir Emir:
    HİÇ GÜLESİM YOKTU,FATİH ALTAYLI'NIN DURSUN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ AKLIMA GELDİ.ERDEN TİMUR İLE BASIN TOPLANTISINDA,DURSUN'UN KONUŞMASINI ERDEN TİMUR ÖYLE DEĞİL BAŞKAN DEMİŞTİ. 10 4 Yanıtla
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