Icardi\'ye takım arkadaşları bile isyan etti

Osimhen’in sakatlığı sonrası forvet hattında tek yetkili haline gelen Mauro Icardi, sergilediği performansla sadece taraftarı değil, takım arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Florya’da konuşulanlar, Arjantinli yıldızın fiziksel durumu ve takıma katkısının sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

TAKIM ARKADAŞLARI DA ICARDI'YE SİTEM ETTİ

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Galatasaray’da beklenen performansın uzağında kalınması, faturanın kesildiği isimleri de netleştirmeye başladı. Son olarak Trabzon deplasmanında sahada varlık gösteremeyen Mauro Icardi, takım içindeki kredisini yavaş yavaş kaybediyor. Maç boyunca sadece 11 kez topla buluşabilen ve ceza sahası içinde etkisiz kalan tecrübeli golcünün, Osimhen’in yarattığı dinamizmin çok gerisinde kaldığı vurgulanıyor.

"OSIMHEN KOŞUYOR, BİZ DİNLENİYORUZ"

Maç sonu soyunma odasında ve antrenmanlarda futbolcuların kendi aralarındaki sohbetlerinde ana gündem maddesi aradaki sistem farkı. Takımın önemli isimlerinin, ''Osimhen sahadayken ön alanda baskı yapabiliyoruz, rakibi boğuyoruz ve topu kazandığımızda onu her an savunma arkasında bulabiliyoruz. Icardi ile oynarken oyun boyu uzuyor, daha çok geriye koşmak zorunda kalıyoruz ve enerjimiz tükeniyor" diyerek sitem ettikleri ve başka bir ismin oynamasını istediği iddia edildi.

OKAN BURUK’UN TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Osimhen’in yokluğunda sistem değişikliğine gitmeyen ancak Icardi’den de istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin odağına yerleşti. Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Nijeryalı golcünün dönüşü dört gözle beklenirken, Buruk’un önümüzdeki Göztepe maçında Icardi’yi kulübeye çekip çekmeyeceği veya farklı bir formasyon deneyip denemeyeceği merak konusu.