Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti

07.04.2026 22:07
Trabzonspor maçı sonrasında mini bir toplantı yapan Galatasaraylı oyuncuların Nijeryalı golcüyle yapılan önde baskı ve presin, Icardi ile gerçekleşmediği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Oyuncuların, hücum hattında başka bir ismin oynamasını istediği öne sürüldü.

Osimhen’in sakatlığı sonrası forvet hattında tek yetkili haline gelen Mauro Icardi, sergilediği performansla sadece taraftarı değil, takım arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Florya’da konuşulanlar, Arjantinli yıldızın fiziksel durumu ve takıma katkısının sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

TAKIM ARKADAŞLARI DA ICARDI'YE SİTEM ETTİ 

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Galatasaray’da beklenen performansın uzağında kalınması, faturanın kesildiği isimleri de netleştirmeye başladı. Son olarak Trabzon deplasmanında sahada varlık gösteremeyen Mauro Icardi, takım içindeki kredisini yavaş yavaş kaybediyor. Maç boyunca sadece 11 kez topla buluşabilen ve ceza sahası içinde etkisiz kalan tecrübeli golcünün, Osimhen’in yarattığı dinamizmin çok gerisinde kaldığı vurgulanıyor.

"OSIMHEN KOŞUYOR, BİZ DİNLENİYORUZ"

Maç sonu soyunma odasında ve antrenmanlarda futbolcuların kendi aralarındaki sohbetlerinde ana gündem maddesi aradaki sistem farkı. Takımın önemli isimlerinin, ''Osimhen sahadayken ön alanda baskı yapabiliyoruz, rakibi boğuyoruz ve topu kazandığımızda onu her an savunma arkasında bulabiliyoruz. Icardi ile oynarken oyun boyu uzuyor, daha çok geriye koşmak zorunda kalıyoruz ve enerjimiz tükeniyor" diyerek sitem ettikleri ve başka bir ismin oynamasını istediği iddia edildi. 

OKAN BURUK’UN TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Osimhen’in yokluğunda sistem değişikliğine gitmeyen ancak Icardi’den de istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin odağına yerleşti. Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Nijeryalı golcünün dönüşü dört gözle beklenirken, Buruk’un önümüzdeki Göztepe maçında Icardi’yi kulübeye çekip çekmeyeceği veya farklı bir formasyon deneyip denemeyeceği merak konusu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rs202020 rs202020:
    Takım arkadaşları İcardiyi kaç kez gol pozisyonuna sokmuşlar acaba... 7 5 Yanıtla
  • Eren Balcı Eren Balcı:
    Pilini bitirdiler işlemeyen demir pas tutar zamanın kralıydı boş konuşmayın 7 2 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    ADAM BİTİK PİL OLMUŞ HALA UMUT BEKLİYORLAR 6 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    Okan akıllı adamdır oynamayacağını bilerek sürdü sahaya taraftara yem etti. olması gereken de buydu oynasın ne eksiği var taraftar basıyor bağrına seni içirdi haksızsın 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
