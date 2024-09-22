İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış - Son Dakika
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Spor

İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho\'nun tepkisi Okan Buruk\'a değil Ali Koç\'aymış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın devre arasında soyunma odasına girip Teknik Direktör Jose Mourinho ile futbolcuların gözü önünde tartıştığı iddia edildi. Mourinho'nun bu nedenle maç sonu basın toplantısına çıkmadığı öne sürülürken, kulüpten yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

22.09.2024 17:52
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Galatasaray'a kendi evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un maçın devre arasında soyunma odasına gidip futbolculara sert sözlerle yüklendiği öne sürüldü. Koç'un Jose Mourinho ile de tartıştığı, ünlü teknik direktörün bu nedenle maç sonu basın toplantısı düzenlemediği iddia edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"ALİ KOÇ İLE MOURİNHO BİRBİRİNE GİRDİ" İDDİASI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı net galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekipte kazan kaynamaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 2-0 mağlup gittikleri karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girip futbolculara ağır sözler söylediği iddia edildi. Duruma tepki gösteren Teknik Direktör Jose Mourinho ile Koç arasında da şiddetli tartışmanın yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

ALİ KOÇ'A KIZINCA, BASIN TOPLANTISI YAPMADI

Mourinho'nun maçın ardından basın toplantısına çıkmama nedeninin de Okan Burak olmadığı, Ali Koç'la yaşadığı gerginlik nedeniyle böyle bir hareket yaptığı ileri sürüldü. Mourinho'nun kendi aracı ile stattan ayrıldığı, kulüp otobüsüne binmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GECİKMEDİ

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorunlu Açıklama. Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz.

Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Kont Almasi:
    Ezile ezile yenildiler .. hakemin bedava penaltısına rağmen... tamamen gündem değiştirme haberleri..koca bir camia 2 tane zenginin elinde oyuncak olmuş...ne zaman bir mikrofon uzatsalar yok hakemler yok Galatasaray yok TFF . kalitesizliğin dibe vurmuş halı.. 130 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayı kayde bile almıyor adam hahahaha :)) 13 79 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Yalan haber yapılmıs mac tekrarı olmalı veya penaltı kırmızı kart ve mac 65. Dakıkadan devam etmelıdır. 26 41 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz ! 54 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Daha beter olun 44 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    nuri siz Beşiktaşı değil fenerbahçeyi yendiniz tesadüfen geçen sene inim inim inlediniz fener yenerken memet yetişmeseydi şampiyonluk gidiyordu sizin icabınıza bakacaz yine 10 cu hafta merak etmeyin :)) 12 34 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    memiktasa da sıra gelecek 29 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAS FEROS HAYIRDIR SEN NEDEN ÖTÜYOR SUN KOYAN BIZIZ SIRANI BEKLE 29 9 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat gece uyuyabildinmi?.:)) 29 5 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Ağlamaaaaaaaa 16 3 Yanıtla
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