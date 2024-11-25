İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı - Son Dakika
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Spor

İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı

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Real Madrid'in, Leganes'i 3-0 yendiği maçta milli yıldızımız Arda Güler bir asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Arda'nın performansı, Real Madrid efsanesi Guti'yi de etkiledi. Guti, sosyal medya üzerinden Arda'yı övdü ve ''Ne oyuncu ama'' yorumunu yaptı. Arda Güler daha önce yapılan bir röportajda Guti'yi idol olarak gördüğünü belirtmişti.

25.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:41
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Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0'lık skorla geçti. Milli yıldız Arda Güler de üç gollü galibiyette bir asiste imza attı. 75 dakika oyunda kalan Arda, Ancelotti dahil herkesi hayran bıraktı.

"İDOLÜM" DEMİŞTİ

Bunlardan biri de kulüp efsanesi Guti'ydi. Guti sosyal medyadan Arda Güler paylaşımı yaptı. Arda daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda, İdolüm? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Özil... Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum." demişti.

Arda'yı yakından takip eden isimlerin başında ise "idolüm" dediği Guti dün akşam oynanan maçta Arda'ya hayran kaldı. Guti, Arda'nın performansını "Ne oyuncu ama..." diyerek övdü.

İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
İdol olarak gördüğü isim Arda Güler\'e hayran kaldı

Sosyal Medya, Real Madrid, Arda Güler, Medya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Umut Baran:
    Şimdi guti bile yazdı bizim futbol izlemeyi bilmeyen tenekeler yine balon diye yazmaya başlar ???? 36 0 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    10 haberden 3ü arda güler. Memleket bitmiş çürümüş biz ardayla yatıp gülerle kalkıyoruz enteresan 6 13 Yanıtla
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