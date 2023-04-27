Maç sonu yapılan suçlama karşısında deliye dönen Ebrar Karakurt, başkanla birbirine girdi

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın başkanı Gianvittorio Leonardi ile birbirine girdi.

PROFESYONEL OLMAMAKLA SUÇLANINCA ÇILDIRDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Igor Gorgonzola Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği maçın ardından büyük bir tartışma yaşandı. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi.

MEDYA MENSUPLARI YAŞANANLARA ŞAHİT OLDU

Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleştiği ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi.

RUSYA'YA GİDİYOR

2021'de VakıfBank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt'un, önümüzdeki sezon Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad da forması giymesi bekleniyor.