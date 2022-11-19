Vincent Abobuakar gemileri yaktı! Süper Lig'e dönüyor, bu kez adresi Beşiktaş değil - Son Dakika
Üye Girişi

Vincent Abobuakar gemileri yaktı! Süper Lig'e dönüyor, bu kez adresi Beşiktaş değil

19.11.2022 09:38
Vincent Abobuakar gemileri yaktı! Süper Lig'e dönüyor, bu kez adresi Beşiktaş değil

İki dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir. Al-Nassr'dan ayrılması gündemde olan Kamerunlu golcü ile Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği öne sürüldü.

2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar daha sonra Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Golcü futbolcu ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR VE ADANA DEMİRSPOR İLGİLENİYOR

Abobuakar'ın Süper Lig'e dönebileceğini belirten Goal.com Suudi Arabistan'dan Tamer Ebou Sido yaptığı açıklamada, "Yaklaşan kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demirspor, Kamerunlu golcü ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan ve 35 gol-9 asistlik performans gösteren Vincent Abobuakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

YORUMLAR
500
Abobuakar, Türkiye'ye dönebilir! Ancak bu kez adresi Beşiktaş olmayacak Abobuakar, Türkiye'ye dönebilir! Ancak bu kez adresi Beşiktaş olmayacak Birhan Emre Yazıcı: 'Trabzonspor'un borcu korkutucu değil' Birhan Emre Yazıcı: 'Trabzonspor'un borcu korkutucu değil'

Vincent Aboubakar, Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincent Abobuakar gemileri yaktı! Süper Lig'e dönüyor, bu kez adresi Beşiktaş değil - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti
09:44 Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Benzine bir indirim daha yapıldı
09:34 Abobuakar, Türkiye'ye dönebilir! Ancak bu kez adresi Beşiktaş olmayacak
09:13 Rus askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine aylar sonra ilk yolcular gitti: Bu bizim zafer trenimiz
09:00 Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi
09:00 Berkay Şahin'in kızı dolap kapağı nedeniyle yaralandı! Özlem Ada Şahin ateş püskürdü
08:32 CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri!
08:20 Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi
08:14 Binnur Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti
07:52 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 10:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Vincent Abobuakar gemileri yaktı! Süper Lig'e dönüyor, bu kez adresi Beşiktaş değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement