Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekizli Fabio Verissimo görev yaptı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlandı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Crespo, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Amrabat, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONA ERDİ: RAMS BAŞAKŞEHİR 1-4 FENERBAHÇE

93' GOL OĞUZ AYDIN! Oğuz Aydın, sol kanattan topu ceza yayında Tadic ile buluşturdu. Tadic, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan İrfan Can Kahveci'ye verdi. İrfan Can, kale sahasına yerden çevirdi. Oğuz Aydın boş kaleye topu ağlara gönderdi.

93' GOOOLLL! (Oğuz Aydın)

90' Crespo, sol kanattan çizgiye inerek cez sahasına ortaladı. Ömer Faruk Beyaz'ın voleyle yaptığı harika vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

90' GOOOLLL! (Ömer Faruk Beyaz)

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika ilave edildi.

88' GOL YOUSSEF EN NESYRI! Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

87' GOOOLLLL! (En Nesyri)

86' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda Duarte, topu çizgiden çıkardı. Sonrasında kaleci Muhammed'ten seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

85' Fenerbahçe'de Talisca ve İsmail'in yerlerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

82' Kullanılan serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

81' Deniz Türüç, rakip yarı alanın sağında Kostic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

80' Figueiredo'nun sol kanattan açtığı ortayı Amrabat karşıladı ve dışarı gönderdi. Başakşehir, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

79' İsmail Yüksek, orta alanda Figueiredo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

79' Başakşehir'de Yusuf Sarı'nın yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

79' Fenerbahçe'de Fred'in yerine Szymanski oyuna dahil oldu.

73' Başakşehir'de Kemen ve Ömer Ali Şahiner'in yerlerine Ebosele ile Ömer Faruk Beyaz oyuna dahil oldu.

71' Fenerbahçe'de Dzeko yerine En Nesyri oyuna dahil oldu.

69' Talisca, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, Muhammed'in ellerinde kaldı.

67' Mücadelenin bu dakikasında Başakşehir %47 - %53 Fenerbahçe topa hakim.

64' İsmail Yüksek, orta alanda Berat Özdemir'e faul yaptı.

63' Figueiredo, ceza yayı solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

60' GOL SKRINIAR! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan Skriniar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

60' GOOOLLL! (Milan Skriniar)

59' Başakşehir'de Umut ve Brnic'in yerlerine Berat ile Figueiredo oyuna dahil oldu.

58' PENALTI YOK! Hakem Burak Pakkan, monitörde pozisyonu izledikten sonra oyunun kale vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

56' Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Opoku'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. VAR incelemesinin ardından Hakem Burak Pakkan, VAR'a gitti.

54' Başakşehirli oyuncular, rakip yarı alanda kısa paslar yapıyor...

52' Başakşehirli oyuncular kendi yarı alanında top çeviriyor...

50' Tadic, ceza yayı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

48' Yusuf Sarı, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

47' Yusuf Sarı, dengesini kaybederek yere düştü. Pozisyonun ardından sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

46' Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün yerine Osayi Samuel oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: RAMS BAŞAKŞEHİR 0-1 FENERBAHÇE

45' Başakşehirli oyuncular kendi yarı alanında top çeviriyor.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' GOL MERT MÜLDÜR! İsmail Yüksek'in orta alandan sağ kanatta koşu yapan Mert Müldür'e verdiği pasta Mert, ceza sahası sağına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

44' GOOOLLL! (Mert Müldür)

41' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

39' Fred, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Crespo araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Kemen'in sol kanattan ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Livakovic'in ellerinde kaldı.

37' Yusuf Sarı tedavisinin ardından ayağa kalktı. Mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

36' Yusuf Sarı, rakip yarı alanda Fred ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sağlık ekipleri Yusuf için oyun alanına davet edildi.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

33' Dzeko, sol kanatta Operi'den sıyrılarak dar açıdan sol ayak içiyle uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

31' Kostic'in ceza sahasına açtığı ortada Talisca, topa elle müdahale etti. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

30' Karşılaşmanun üçte birlik kısmını geride bıraktık.

28' Fenerbahçe'de Talisca rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle sarı kart gördü.

25' Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Savunmadan seken top dışarı gitti. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' Diego Carlos, orta alanın solunda Piatek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

23' Piatek, orta alanda Sofyan Amrabat'a faul yaptı.

22' Fenerbahçeli oyuncular, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Başakşehir savunmasında boşluk arıyor...

20' PENALTI KAÇTI! Piatek, penaltı atışında Dominik Livakovic'in sağına doğru yerden bir vuruş yaptı ancak Livakovic sağına uzanarak gole izin vermedi.

18' PENALTI! Brnic'in kulllandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Piatek, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic'ten dönen top Duarte'nin önüne geldi ancak Duarte'nin vuruşu dışarı çıktı. Pozisyonun ardından hakem Burak Pakkan, Amrabat'ın Duarte'ye faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

17' Kemen, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Mert Müldür, araya girerek topu dışarı gönderdi.

16' Talisca, orta alanın sağında Kemen'e faul yaptı.

16' Hakem oyunun başlamasını istedi.

15' Hakem Burak Pakkan, pozisyon sonrası VAR odası ile iletişim halinde...

14' Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Duarte'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu.

13' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

12' BİR ŞUT! Brnic, ceza yayı solundan bir kez daha kaleyi yokladı. Livakovic, sağına uzanarak topu çelmeyi başardı.

10' Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu.

9' Brnic, ceza yayı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert Müldür'den seken top dışarı gitti. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Diego Carlos, rakip yarı alanda Piatek'e faul yaptı.

7' Kemen, orta alanda Anderson Talisca'ya faul yaptı.

6' Fred, orta alandan sol kanatta koşu yapan Tadic'e yerden pasını aktardı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5' Crespo, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

4' Piatek, ceza yayından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmada Skriniar'dan geri döndü.

3' Fenerbahçeli oyuncular hazırlık pasları yapıyor.

2' Başakşehir'de Yusuf Sarı savunma arkasına sarkmak istedi ancak Skriniar araya girerek tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.