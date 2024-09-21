Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

21.09.2024 18:35
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Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

CANLI ANLATIM

5' Fenerbahçe korner kullanacak.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner!

3' Fred'in Barış'a yaptığı hareket faul!

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Galatasaray maça hızlı başladı. Sağ kanattan açılan orta Osimhen'i geçti.

1' Derbi başladı. İki takıma da başarılar...

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Cakma Car:
    hadi hayirli uğurlu olsun. umarim penaltibahceye yine havadan penalti ikram edilmez. 63 74 Yanıtla
  • Bekir seyit Henek:
    Korkak Icardi nerede yoksa saklanıyor mu 42 84 Yanıtla
  • Süleyman Canbaz:
    Başarılar Fenerbahçemmmmmmmmm 65 58 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Hani LA korkak icardiniz nerde 19 31 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Haydi Aslan'ım bakalım Allah yardımcın olsun. 28 16 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Szymasnki ısrarı neden 15 22 Yanıtla
  • Depeche:
    6S yükleniyor 17 12 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bu maç felaket geçecek en az 3 kırmızı 15 sarı kart çıkacak. 10 10 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    toreira Kaan sara lı orta saha daha iyi olabilirdi bence 4 10 Yanıtla
  • yusuf sürmeli:
    Maç 2-1 biter ha alır 0 6 Yanıtla
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