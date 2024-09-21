Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Spor

Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

CANLI ANLATIM

5' Fenerbahçe korner kullanacak.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner!

3' Fred'in Barış'a yaptığı hareket faul!

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Galatasaray maça hızlı başladı. Sağ kanattan açılan orta Osimhen'i geçti.

1' Derbi başladı. İki takıma da başarılar...