Canlı anlatım! Dev derbi başladı

Spor

Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

İLK KEZ YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

KANARYA SERİ YAKALADI

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3'er puan aldı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

CANLI ANLATIM

5' Youssef En Nesyri vurdu, top auta gitti!

4' Çağlar'ın Barış Alper'e yaptığı müdahale sonucu Vincic, taç atışını Fenerbahçe lehine verdi.

3' Tadic'in orta alanda Sara'ya yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

2' Atılan uzun topta Barış Alper, topu Sallai'ye verdi. Sallai topu kontrol edemedi ve Fenerbahçe taç atışı kazandı.

2' Yusuf'un Sallai'ye yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

2' Sallai'nin Tadic'e yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Dev derbi başladı...İki takıma da başarılar.