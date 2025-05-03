Canlı anlatım! Mücadele gol yağmuru - Son Dakika
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Canlı anlatım! Mücadele gol yağmuru

Canlı anlatım! Mücadele gol yağmuru

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelede Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

03.05.2025 18:03
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

CANLI ANLATIM

21' GOOOLLL! (Barış Alper Yılmaz)

20' Galatasaray'da Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

18' Eren Elmalı, mücadeleye devam edebileceğini belirtti oyun yeniden hareketlendi.

17' Sivasspor atağında Ziya sol kanattan ortasını arka direğe açtı, savunmada Eren Elmalı devreye girerek tehlikeyi önledi.

15' Galatasaray'dan bir gol daha! Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top Morata'ya geldi. Morata'nın yaptığı vuruş sol direkten ceza alanına geri döndü ve Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

15' GOOOLLL! (Victor Osimhen)

12' Sivasspor orta alanında Camara'nın müdahalesi ile Osimhen yerde kaldı. Karar faul.

10' Galatasaray golü erken buldu. Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanat ceza sahası içinden Osimhen'e yerden çevirdi. Osimhen sol ayağıyla kale ağzından vuruşunu yaptı, Ali Şaşal topu ceza alanı içine çeldi. Seken topu takip eden Torreira, topu ağlarla buluşturdu.

9' GOOOLLL! (Lucas Toreira)

8' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

6' Manaj ve Abdulkerim iki mücadelenin ardından tartışma yaşadı. Ozan Ergün, tartışmanın ardından iki oyucuyu da uyardı.

5' Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanattan ortasını yaptı. Radakovic savunmada topu karşıladı.

2'Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Sallai ortayı yaptı, arka alanda Torreira kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadele gol yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Şampiyonlar ligi loading... Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray, beşinci yıldızı takıp krallığını perçinleyecek. Stadında 17 yıldır şampiyonlar ligi müziği çalmayan 3 yıldızlı garibanlar boynunu büksün. 15 3 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sanki fener bu sezon şampiyon 1 5 Yanıtla
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