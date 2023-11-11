Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapıyor.

GALATASARAY'IN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.

HATAYSPOR'UN DURUMU

Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

GALATASARAY TAM KADRO

Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Hatayspor; Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

CANLI ANLATIM

D.A İlk yarı sona erdi.

45' Savunma arkasına hareketlenen Didier Lamkel Ze için ofsayt bayrağı havada.

45' Karşılaşmanın sonuna 2 dakika eklendi.

44' Sergio Oliveira ile güzel bir ikiye bir yapan Ziyech kaleyi düşündü ancak savunma ayak koydu. Atağın devamında Icardi'nin topuk pasıyla kaleyi deneyen Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kalecide kaldı.

40' Mücadelede 1-1'lik eşitlik var.

36' Serbest vuruşu kullanan Ghoulam'ın yaklaşık 30 metreden kaleye şutu Muslera'da kaldı. 35' Hızlı çıkan Hatayspor'da Renat Dadashov, Davinson Sanchez'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Sanchez sarı kart görüyor.

33' Muslera'nın istediği gibi uzaklaştıramadığı topta Didier Lamkel Ze uzaktan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

31' Icardi'nin aşırttığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu farklı bir şekilde dışarıya gitti.

30' Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.

28' Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

27' GOL Galatasaray, Zaha ile skora dengeyi getiriyor. Durum 1-1 oldu.

26' Chandrel Massanga'nın pasında Faouzi Ghoulam'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topa Muslera kalesinden çıkarak sahip oldu.

26' KAÇTI! Hızlı çıkan Hatayspor'da topu kapan Fisayo Dele-Bashiru ceza sahasına hızla giren Rigoberto Rivas'a çıkardı. Rivas'ın şutu dışarı gitti.

23' Abdülkerim'in ceza sahası içine yükselttiği top Erce'de kaldı.

21' İki takım da top kayıpları yapmaya başladı.

20' Faouzi Ghoulam'ın ceza sahası içine ortası doğrudan oyun alanının dışında.

17' Galatasaray golün ardından oyuna başladı.

16' VAR'ın uyarısıyla GOL geçerlilik kazandı. Hatayspor 1-0 öne geçti.

15' Hatayspor'un ağlara yolladığı top inceleniyor.

15' Lamkel'in sol çaprazdan arka direğe ortasında Rivas topun gelişine dokunarak topu ağlara yolladı.

14' GOL! Hatayspor 1-0 öne geçti

13' Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, kaleci Erce Kardeşler'e uyarıda bulundu.

12' Sacha Boey'in sağ kanattan içeriye ortasında Kerim Alıcı. soğukkanlı bir şekilde topu kalecisi Erce'ye indirdi.

11' Davinson Sanchez'in Ziyech'in koşu yoluna attığı pas doğrudan dışarıya gitti.

6' Maçta tempo bir anda arttı.

5' Hava topu mücadelesinde Davinson Sanchez yerde kaldı, oyun durdu.

3' Abdülkerim'in sol kanatta Kazımcan'a uzun pası çok hızlı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.