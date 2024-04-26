Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

26.04.2024 18:55  Güncelleme: 19:07
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Bein Sports 1'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

CANLI ANLATIM

17' KAÇTI! Barış Alper'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Shahrudin Mahammadaliyev güçlükle çeldi.

16' Galatasaray'ın bu sezon topu 28. kez direkten döndü.

13' Yusuf Barasi'nin ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.

13' DİREK! Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yay üzerinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

11' Semih Güler sahayı sedyeyle terk etti. Onun yerine Jovan Manev oyunda.

10' Semih'in tedavisi devam ediyor. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor.

9' Adana Demirspor'da Semih Guler, sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alınan geldi.

7' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ama top savunmadan döndü.

6' Hakim Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mertens indirdi. Barış Alper geçkalınca savunma topu uzaklaştırdı.

1' 28. saniyede Adana Demir gole çok yaklaştı. Balotelli'nin pasında Mendoza, topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

1' Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk düdük çaldı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Bu iş bitti beyler. Galatasaray liderliğe oturdu mu bırakmaz. Geriden gelip geçecek takım yoktur. Mayıslar Galatasarayın. Direkt katılma hakkı kazanacağımız şampiyonlar ligi grupları camiamıza hayırlı olsun. King Okan Buruk. 25 6 Yanıtla

18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
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