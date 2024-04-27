Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

ferhat eser:

Beşiktaş derbide çok rahat fenerbahçe sıkıntılı kartalım Şahlanırsa Kadıköyde Gol yağdırır bu derbi dünya tarihine kazınır not edin

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Maksut Aksin: ????komiksin 11 15

Kadir Can: Sivas kadar olabilcekmi acaba KARGA KARTAL yoksa fenev ARKA BAHÇESİ gezmeye devammi 4 3