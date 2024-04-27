Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

27.04.2024 17:58
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabakayı Volkan Bayarsalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, oynanan 33 karşılaşmada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin 86 puanı bulunuyor. 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş ise aynı süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 51 puan topladı ve kendisine 4. sırada yer buldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 3-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.

Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Omar, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Muleka, Semih.

CANLI ANLATIM

11' Beşiktaş'ın kaptırdığı topta topu önünde bulan Fred sağ ayağıyla vurdu. Mert Günok üstüne gelen topta hata yapmadı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in sol kanattan ortasında Batshuayi kale önünde şutunu çekti. Mert Günok gole izin vermedi.

8' Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.

7' Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy etrafı kalabalıklaşınca pasını çıkaramadı. Fenerbahçeli oyuncular topun sahibi oldu.

4' AUT! Tadic'in sol kanattan ortasında Michy Batshuayi topu kontrol edip Ferdi'ye çıkardı. Ferdi'nin ceza sahası içinde gelişine şutu kalenin yanından dışarıda.

1' Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk düdük çaldı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Beşiktaş derbide çok rahat fenerbahçe sıkıntılı kartalım Şahlanırsa Kadıköyde Gol yağdırır bu derbi dünya tarihine kazınır not edin 26 11 Yanıtla
    Maksut Aksin: ????komiksin 11 15 Kadir Can: Sivas kadar olabilcekmi acaba KARGA KARTAL yoksa fenev ARKA BAHÇESİ gezmeye devammi 4 3 Kadir Can: Esti yine eser poyraz bile senin gibi esmiyor arkadan esiyon sen tek fark başka yorumdada fenev galibiyetine amin demiş kıblesi neresi belli değil 0 1
  • Ali Mali: Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 3 Gollü bir maç olacak. 14 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Hadi İsmail kartal utandırma bizi arkandayız:)) 4 1 Yanıtla

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