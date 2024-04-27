Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabakayı Volkan Bayarsalan yönetiyor.
Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, oynanan 33 karşılaşmada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin 86 puanı bulunuyor. 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş ise aynı süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 51 puan topladı ve kendisine 4. sırada yer buldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 3-1 Fenerbahçe kazanmıştı.
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.
Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Omar, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Muleka, Semih.
11' Beşiktaş'ın kaptırdığı topta topu önünde bulan Fred sağ ayağıyla vurdu. Mert Günok üstüne gelen topta hata yapmadı.
10' Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in sol kanattan ortasında Batshuayi kale önünde şutunu çekti. Mert Günok gole izin vermedi.
8' Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.
7' Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy etrafı kalabalıklaşınca pasını çıkaramadı. Fenerbahçeli oyuncular topun sahibi oldu.
4' AUT! Tadic'in sol kanattan ortasında Michy Batshuayi topu kontrol edip Ferdi'ye çıkardı. Ferdi'nin ceza sahası içinde gelişine şutu kalenin yanından dışarıda.
1' Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk düdük çaldı.
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