Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK

Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor; Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

CANLI ANLATIM

56' GOL Mame Thiam, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-3!

55' Penaltı kararı geçerli.

54' Hakem Zorbay Küçük, VAR ile iletişim halinde. Pozisyon inceleniyor.

54' Kullanılan kornerin devamında sağ kanatta Kemen'in ortasında Zorbay Küçük, Djiku'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

53' PENALTI! Kayserispor penaltı kazandı.

52' Aylton Boa Morte'nin pasında sol kanattan bindiren Hasan Ali Kaldırım kaleyi denedi. Top savunmadan kornere gitti.

51' Fred'in pasında Ferdi Kadıoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin şutunu Bilal Bayazit kurtardı ancak dönen topta Michy Batshuayi boş kaleye topu ağlara yolladı.

50' GOL! Fenerbahçe, Batshuayi ile skoru 3-1 yapıyor.

50' Tadic'in sol çizgiden yaptığı ortasını Majid Hosseini karşıladı.

49' Sebastian Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor savunması üç hamlede uzaklaştırdı.

47' Fred'in kafayla Tadic'e indirdiği topta Tadic'in tekrar Fred'e pası taca gitti.

46' İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

D.A. İLK YARI SONUCU: Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

45' Savunma arkasına uzun topta Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı topta Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolluyor.

45' GOL Kayserispor golü buldu ve farkı bire indirdi!

45' Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasını Joseph Attamah ön direkte karşıladı.

45' Fenerbahçe'de bu kez yerde kalan isim Djiku oldu. Hafif bir sakatlık yaşıyor.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' Sağlık ekibi Osayi için oyun alanına girdi.

44' Fenerbahçe'de Osayi Samuel sağ kanat çizgisinde yerde kalarak sakatlık yaşıyor.

43' Ceza sahasına gönderilen topta Attamah, Tadic'e gelmeden önce topu engelledi.

42' Kayserispor farkı bire indirmek adına rakip yarı sahada.

40' GOL Batshuayi farkı ikiye çıkardı. Durum 2-0 oluyor!

39' İsmail Yüksek'in uzun topunda Szymanski, Michy Batshuayi'ye indirmek istedi ancak Kayserispor savunması araya girdi.

37' AZ FARKLA! Ferdi'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta İsmail Yüksek'in kafa vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

36' Alexander Djiku'nun uzun pasında topu alan Tadic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılamadı. Atağın devamında Ali Karim'i Ferdi'nin ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

32' TEHLİKE! Olivier Kemen'in pasında sağ kanattan rakiplerini peşine takıp hızla ilerleyen Aylton Boa Morte içeri çevirdi. Livakovic iyi uzanarak topa sahip oldu.

31' İlk yarının son 15 dakikalık bölümüne girildi.

30' İsmail'in kazandığı topta topu kendi sürükleyen Fred uzaktan denedi. Top yandan auta gitti.

29' Bu dakikalar içerisinde her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

28' Kayserispor daha çok kendi sol kanadından atak geliştiriyor.

27' Oyun yeniden hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edebilecek.

26' Kayserispor'da Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

20' Fred'in savunma arkasına uzun topunda Bilal Bayazit kalesinden ayrılarak Michy Batshuayi'den önce topa dokundu ve tehlikeyi önledi.

19' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması hata yapmadı.

18' Sebastian Szymanski'nin pasında son çizgide içeriye ortalayan Tadic'in topunu kaleci Bilal son anda parmak ucuyla çıkardı.

17' Önce sağına sonra soluna çeken Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu. Top Ali Karimi'den geri döndü.

16' Michy Batshuayi orta alanda yerde kaldı, karar faul.

15' Miguel Cardoso'nun kaleye doğru yerden sert gönderdiği top savunmadan sekip kornere gitti.

14' Miguel Cardoso'nun sol kanattan ortasında top Serdar Aziz'in eline çarptı. Kayserispor serbest vuruş kazandı.

13' Fenerbahçe, Süper Lig maçlarında ilk 15 dakikada en çok gol atan takım konumunda.

12' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine havalandırdığı topu Kemen kafayla karşıladı.

11' Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşu Livakovic çift yumrukla uzaklaştırdı.

10' Kayserispor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

8' GOL Fenerbahçe, Cengiz ile 1-0 önde!

7' Szymanski'nin sağ kanattan ortaladığı topu Gökhan Sazdağı, Tadic'ten önce kornere yolladı.

6' Fred topu ceza alanına koşu gösteren Michy Batshuayi'e yolladı ancak pası isabetli olmadı

5' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı kalktı.

4' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.

3' KAÇTI! Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi topu direğin dibinden dışarıya yolladı.

2' Kayserispor karşılaşmaya ön alanda baskıyla başladı.

1' Maç başladı.