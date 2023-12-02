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Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11\'ler belli oldu.
02.12.2023 - 17:53,  Güncelleme: 18:09
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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

PENDİKSPOR'UN DURUMU

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

İL 11'LER

Pendikspor XI; Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.

Galatasaray XI; Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

LİGDEKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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