İki kelimelik not düştü! Mauro Icardi\'den derbi paylaşımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HAYDİ GALATASARAY"

Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray" sözlerini yazdı. Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;