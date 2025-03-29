Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray" sözlerini yazdı. Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › İki kelimelik not düştü! Mauro Icardi'den derbi paylaşımı - Son Dakika
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