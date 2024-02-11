Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek

Spor

"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak yaşanan skandal olaylar nedeniyle ertelenen Süper Kupa finali mücadelesi için alınan ödemelere dair karar verildi.

4 MİLYON DOLAR GERİ ÖDENECEK

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilirken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL?

Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.