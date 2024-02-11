Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek

Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.

11.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:51
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak yaşanan skandal olaylar nedeniyle ertelenen Süper Kupa finali mücadelesi için alınan ödemelere dair karar verildi.

4 MİLYON DOLAR GERİ ÖDENECEK

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilirken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL?

Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (1)

  • Murat Ozdemir: Külüpleri oraya yollayıp milyonlarca masraf yaptırıp Tonga’ya düşürmenizin cezasını kulüplermi çekecek 1 1 Yanıtla

Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

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