İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig\'de buldu

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Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala tüm çalışmalarını orta saha transferi üzerine yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulduğu iddia edildi.

CHUKWUEMEKA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için girişimlere başladığı ve genç futbolcu Türkiye'ye transfer konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin de kadroda düşünmediğive bu sezon hiç süre almayan 20 yaşındaki orta saha konusunda gelen transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Chelsea, genç yıldızı 2022 yazında Aston Villa'dan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Maviler'de 27 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.