İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu - Son Dakika
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İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig\'de buldu

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin 20 yaşındaki yıldızı Carney Chukwuemeka'yı istiyor. Cimbom, Chelsea'nin göndermeye sıcak baktığı Chukwuemeka'yı ikna etmek için çalışmalara başladı.

10.09.2024 17:28
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Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala tüm çalışmalarını orta saha transferi üzerine yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulduğu iddia edildi.

CHUKWUEMEKA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için girişimlere başladığı ve genç futbolcu Türkiye'ye transfer konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin de kadroda düşünmediğive bu sezon hiç süre almayan 20 yaşındaki orta saha konusunda gelen transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Chelsea, genç yıldızı 2022 yazında Aston Villa'dan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Maviler'de 27 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: 5saray ve trabzon bu sene kümeye düşmemek için play off mücadelesi verir öyle görünüyor 18 44 Yanıtla
  • İbrahim Akbulut: Kuşlar yine senelerdir mayıs ayında ağladıklarını hep bu aylarda unutuyorlar çok değişiksiniz çoook :)))))))))))) 20 9 Yanıtla
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