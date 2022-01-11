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İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar - Son Dakika

İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar

11.01.2022 11:33
İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, İnegöl'de yapılan 2022 yılının ilk Oryantiring Şampiyonasında kupa ve madalyalara ambargo koydu.

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, İnegöl'de yapılan 2022 yılının ilk Oryantiring Şampiyonasında kupa ve madalyalara ambargo koydu. 13 kulüpten 400 sporcunun yarıştığı İl Şampiyonasında DOSTUM takımı 7 kupa kazanırken, ferdi olarak da sporcular 25 madalya aldı.

2022 yılının ilk Oryantiring il şampiyonasına İnegöl ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi organizasyonuyla yapılan şampiyonaya, Bursa genelinden 13 kulüp 400 sporcu ile katıldı. 09 Ocak Pazar günü İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren şampiyonada, İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı hem takım olarak hem de ferdi olarak elde ettiği başarılarla göz doldurdu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Şehit Süleyman Demirel 14 Yaş ve Altı Bursa İl Şampiyonası 11.00'da başlayıp 15.00'da sona erdi. Yarışmalar sonrası ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler ile antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Yarışmalar sonucunda İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı takım halinde ve bireysel olarak elde ettiği başarılarla göz doldurdu. Yarışmalar neticesinde DOSTUM Oryantiring Takımı; 5 birincilik kupası, 1 ikincilik kupası ve 1 üçüncülük kupası olmak üzere toplam 7 kupa kazandı. Bireysel derecelerde ise sporcular; 6 birincilik, 9 ikincilik, 6 üçüncülük ve 4 dördüncülük elde ederek toplam 25 madalya ile şampiyonayı tamamladı. - BURSA

İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar
İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar
İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar

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İnegöl Belediyesi, İnegöl, Turizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İl şampiyonasını 7 kupa 25 madalya ile tamamladılar - Son Dakika Spor


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