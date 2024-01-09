 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü - Son Dakika
Üye Girişi

"Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 4-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularının performansını eleştirdi. 7 maçtır yenilmediklerini ancak bu maçta kötü defans yaptıklarını belirten Palut, ''Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz'' ifadelerini kullandı.

09.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:53
Abone Ol

Erteleme maçında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının performansını beğenmediğini belirten Palut, oyuncularını eleştirdi.

"4 DE YERSİNİZ DAHA FAZLASINI DA"

Kötü oynadıklarını söyleyen Palut, "İstatistikler sürekliliği sağlayabildiğiniz zaman önemli. 7 maçtır yenilmiyorduk ama boş bulunduğunuzda 4 de yersiniz fazlasını da yersiniz. Defansif olarak baktığımızda son derece kötü ikili mücadele gösterdik. Rakibin driblinglerini engelleyemedik" dedi.

"BEDEL ÖDERSİNİZ"

Savunmayı beğenmediğini belirten antrenör, "Şok goller oldu ilk 2 gol. İkinci yarı ir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz" şeklinde konuştu.

İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
"Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Recep Yaşakan: 1-1 oldu maç gol iptal oldu olmasaydı Rizespor Beşiktaş'ı yenerdi kim ki Beşiktaş dağınık bir futbol oynuyor Yanıtla 14 11

İlhan Palut, Rizespor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü - Son Dakika


00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol

Son Dakika
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 00:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement