İlk 3 Fenerbahçe\'den! Süper Lig\'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi

Simon Felix:

Ferdi Kadıoğlu çok şişiriliyor ama Eskişehirspor un efsanesi Erkan Zengin kadar faydası yok Ronaldo dedikleri Elif Elmas hala dev takımların altındaki takımlarda çoğu zaman yedek, bu ülke hem spor cahili hem din cahili hem siyaset cahili.. bu ülkeden hiç bir şey olmaz