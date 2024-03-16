İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi - Son Dakika
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Spor

İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi

İlk 3 Fenerbahçe\'den! Süper Lig\'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi

Transfermarkt'ın yeni güncellemesi ile Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi yenilendi. Fenerbahçe'den 3 ismin zirvede yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ligin en pahalı 10 oyuncusu...

16.03.2024 12:14
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Şampiyonluk yarışının kıyasıya devam ettiği Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

İLK 3 FENERBAHÇE'DEN

Değişen rakamlar sonrası Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu sıralaması da yenilendi. İlk 10 sırada Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 4'er futbolcunun yer alması dikkat çekti.

ICARDI'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ

Transfermarkt'ın yeni güncellemesine göre, zirvede Fenerbahçe'den 3 isim yer alırken, Icardi'nin değer kaybedip 4. sırada olması da çekti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu;

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erhan Gülden: Herşeye lideriz. Bedeva kırmızıda, penaltıda. VarBahçe yiz. Başkanımızda 3 saat gıybet edip, ülkeyi karıştırmaya uğrasır. Çünkü biz VARBAHÇE YİZ 45 55 Yanıtla
  • Simon Felix: Ferdi Kadıoğlu çok şişiriliyor ama Eskişehirspor un efsanesi Erkan Zengin kadar faydası yok Ronaldo dedikleri Elif Elmas hala dev takımların altındaki takımlarda çoğu zaman yedek, bu ülke hem spor cahili hem din cahili hem siyaset cahili.. bu ülkeden hiç bir şey olmaz 17 38 Yanıtla
  • Pinokyo: Kerem’e 17‘yi bırak 7 veren olurmu acaba ?! 31 12 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: 16 milyonluk kendi kalesine gol atıyo ligide böyle bitirir muhtemelen 20 9 Yanıtla
  • Ahmet Demir: kıskanılıyorsun FB 17 8 Yanıtla
  • Ömer Ağıl: Az şişirmişiniz biraz daha şişirin puahahaa 11 6 Yanıtla
  • Hugs70: kerem 17 ??? yok 507 2 1 Yanıtla
  • Fahri Bayın: Hele cincona hele 2 0 Yanıtla

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