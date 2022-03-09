İlk kez milli olacak! Stefan Kuntz bizzat Ay-Yıldızlı takıma çağıracağı futbolcuların adını verdi - Son Dakika
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İlk kez milli olacak! Stefan Kuntz bizzat Ay-Yıldızlı takıma çağıracağı futbolcuların adını verdi

09.03.2022 19:31
İlk kez milli olacak! Stefan Kuntz bizzat Ay-Yıldızlı takıma çağıracağı futbolcuların adını verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final eşleşmesinde Portekiz'le oynayacağımız maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İki futbolcuya özellikle dikkat çeken Alman hoca, "Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası play-off yarı final eşleşmesinde Portekiz'le karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Portekiz'e iyi çalıştıklarını belirten Alman hoca, A Milli Takım'a çağıracağı 2 futbolcunun da adını verdi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"HER HAFTA MUTLAKA BİR MAÇTAYDIK"

"İlk günlerim insanlarla konuşup, futbola konsantre olarak geçti. Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler ve personel yardımcı oldu. Bir an önce hızlı bir şekilde takım ruhunu oluşturmamız gerekiyordu. Öz güven kaybı yaşamıştık. 20-25 gün takımda neler oluyor diye gözlemledim. Maçları, yardımcım Kenan'la izledim. Her hafta mutlaka bir maçtaydık.

"BAZI FİKİRLER OLUŞTURDUK"

Sıralamaya bakıyoruz. İtalya 6., Portekiz 8. sırada, biz ise 39. sıradayız. Ben ve ekibim bazı Portekiz maçlarını analiz ettik. Herkes, Portekiz'e karşı nasıl oynayacağımızı kafasında kurguladı. Bir araya geldik ve konuşmalar yaptık. İlk soru, Portekiz'e karşı nasıl bir maç planımız olacağıydı. Bazı fikirler oluşturduk.

"70 MAÇI CANLI İZLEDİK"

Hepimiz maçlara gidiyoruz ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik geldiğimizden beri. Portekiz maçında ne yapmak istediğimizi biliyoruz.

"ŞU AN ÖNCELİĞİM PORTEKİZ'İ YENECEK KADROYU SEÇMEK"

Son olarak Enes'le tanıştım. Geldiğimden beri milli takımda yer almamıştı. Büyük bir yetenek. Kararlarda hiçbir zaman siyahla beyaz yoktur. Bazen bir oyuncu kulübünde çok süre alamaz ama milli takım için önemlidir. Herkesin favori oyuncuları vardır ve milli takımda yer almalarını ister. Şu anki önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek.

"FERDİ VE ENES'İ MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRACAĞIM"

Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek. Ferdi ile mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım, Ferdi için de geçerli. Belki sihirli elleriyle Ferdi'yi iyileştirirler. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım."

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Son Dakika Spor İlk kez milli olacak! Stefan Kuntz bizzat Ay-Yıldızlı takıma çağıracağı futbolcuların adını verdi - Son Dakika


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