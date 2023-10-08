Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta eşine az rastlanır bir an gerçekleşti. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına sırt çevirdi.

TAKIMA SIRT ÇEVİRDİ

Son haftalardaki kötü gidişata tepkili olan siyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek olmadı.

5. DAKİKADA DESTEK OLDULAR

Maçın başında yönetimede tepki gösteren tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek olmaya başladılar ve kenetlendiler.

GOL GELDİ, OYUNCULAR KENETLENDİ

Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında Aboubakar'ın attığı şahane golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi.