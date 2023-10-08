Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto - Son Dakika

Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto

Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto
Son Güncelleme: 08.10.2023 16:46

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek olmadı. Maçın başlamasının ardından sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta eşine az rastlanır bir an gerçekleşti. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına sırt çevirdi.

TAKIMA SIRT ÇEVİRDİ

Son haftalardaki kötü gidişata tepkili olan siyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek olmadı.

5. DAKİKADA DESTEK OLDULAR

Maçın başında yönetimede tepki gösteren tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek olmaya başladılar ve kenetlendiler.

GOL GELDİ, OYUNCULAR KENETLENDİ

Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında Aboubakar'ın attığı şahane golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto - Son Dakika
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