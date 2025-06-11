Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, transferde bombayı patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Saat 01:00 sularında İstanbul'a varacak olan Alman yıldız, yarın yapılacak sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
İşte Sane'nin İstanbul'a geliş görüntüsü;
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Haberde Sane'nin yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacağı ve Galatasaray'ın maaşın yanı sıra imza parası da ödeyeceği de belirtildi.
Son Dakika › Spor › İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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