İlk görüşme yapıldı bile: Piatek, Süper Lig devine gidiyor

Spor

RAMS Başakşehir'in Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alan Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, sezon sonunda sürpriz bir transfere imza atabilir.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre Krzysztof Piatek, Trabzonspor'un gündeminde. Bordo-mavililerin önceliği Simon Banza olsa da Braga'nın 15 milyon euro, bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesi sonrası Karadeniz devi rotasını Piatek'e çevirdi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde Trabzonspor ve Başakşehir'in Krzysztof Piatek için ön görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Şenol Güneş de Banza'nın alınamaması halinde Piatek'in transferini istiyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Krzysztof Piatek, bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 28 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki deneyimli golcü, bu gollerinin 18'ini Süper Lig'de atarak gol krallığı listesinin zirvesine oturduç Gücel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Piatek'in İstanbul ekibiyle 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.