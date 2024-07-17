İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin\'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra sar-lacivertli takımla ilgili bir paylaşımda bulundu. Transferinden dolayı mutluluğunu dile getiren Fransız futbolcu, Fenerbahçe 5 yıldızlı logosu hakkında yorum yapan Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına çarpıcı yanıtlar verdi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki yıldız, şu sözleri sarf etti;

"TELEVİZYONUN SESİNİ AÇARDIM"

"Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

"MOURINHO İKNA ETTİ"

Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

"İÇİMDE YANAN BİR TUTKU VAR"

Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!

Yaşa Fenerbahçe!"

GALATASARAY TARAFTARINA 5 YILDIZLI CEVAP

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanması üzerine "Doğru logo bu" diyerek 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Maximin, 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösterdiği bir görsel paylaştı.

TRABZONSPOR TARAFTARINA SERT YANIT

Daha sonra bir Trabzonspor taraftarının "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yanıtına cevap veren Maximin, "Ağla, iyi gelir" ifadelerini kullandı.