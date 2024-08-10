İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı - Son Dakika
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İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Pendikspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkmadı. Hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilen karşılaşmayla ilgili son kararı TFF verecek.

10.08.2024 20:53  Güncelleme: 21:44
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Trendyol 1. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Pendikspor mücadelesi, Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmaması sebebiyle iptal edildi.

YENİ MALATYASPOR MAÇA ÇIKMADI

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi. Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maça çıkmadı

SON KARARI TFF VERECEK

Konuyla ilgili Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşması, rakibimiz sahaya çıkmadığı için maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı

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Son Dakika Spor İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Cihan Kışla: algı yapma ortalık karıştı diye adamlar günler önceden açıklama yaptı maddi gücümüz yok maçlara çıkmak için diye! 10 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bence otobüsü kaçırmış olabilir 1 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Sergen Yalçın bitirmişti Malatya’yı ayrılmadan önce kulüpten 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı - Son Dakika
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